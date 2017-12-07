الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد نقل السفارة الأمريكية للقدس

سلوى عثمان أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها "بشدة قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الاعتراف ب​القدس​المحتلة عاصمة لدولة الكيان الصهيوني.وأكد رجب اللبودى، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية، "أن مثل هذا القرار المعادي لحقوق الشعب العربي في ​فلسطين ​والمستفز لمشاعر مئات ال

سلوى عثمان





أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها “بشدة قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الاعتراف ب​القدس​المحتلة عاصمة لدولة الكيان الصهيوني.

وأكد رجب اللبودى، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية، “أن مثل هذا القرار المعادي لحقوق الشعب العربي في ​فلسطين ​والمستفز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين والمسحيين في العالم، يكشف الوجه الحقيقي الامبريالي والاستعماري للسياسات الأميركية التي ما كانت لتجرؤ على ذلك”، داعيًا إلى “التفاف وتضامن العرب مسلمين ومسحيين إلى جانب الشعب الفلسطينى، مطالبًا الأمة العربية بالوقوف بجانب الشعب الفلسطينى من أجل رجوع الحق إلى أصحابه”.