الوطنية لاستثمارات الأوقاف تتفاوض لجدولة 450 مليون جنيه

أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت:تُجرى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، «المحمودية للمقاولات سابقا»، مفاوضات مكثفة مع 3 بنوك أبرزهم البنك الأهلى المصرى، وقطر الوطنى، لجدولة ديون بقيمة 450 مليون جنيه.قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى لـ«المال»، إن مصرفه يد

أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت:



تُجرى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، «المحمودية للمقاولات سابقا»، مفاوضات مكثفة مع 3 بنوك أبرزهم البنك الأهلى المصرى، وقطر الوطنى، لجدولة ديون بقيمة 450 مليون جنيه.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى لـ«المال»، إن مصرفه يدرس جدولة المديونيات المستحقة على الشركة، لكنه رغب فى الاحتفاظ بالتفاصيل لحين التوصل لاتفاق.

وأكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، أن الأخيرة بدأت مفاوضات جدولة – نيابة عن الشركة – مع البنوك الثلاثة.



وأشار إلى أن المفاوضات تسير بخطى جيدة، وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريباً، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتقوية المركز المالى للشركة، خلال الفترة المقبلة.



تمتلك هيئة الأوقاف المصرية %94.8، من أسهم شركة المحمودية للمقاولات، وفقا لتصريحات سابقة لعبد الحافظ، وتسعى للاستحواذ على النسبة المتبقية، وتخص مستثمرين أفراد، وتقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه.



وأكد رئيس الهيئة أنه يجرى العمل على دفع الشركة لتحقيق أرباح خلال العام الجارى، عقب سنوات من الخسائر.