الوضع لا يستدعي حجرا طبيا.. الصحة: سحب عينات من المياه والبعوض في قنا وإصابة 67 مواطنا (فيديو)

أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، إن الوزارة شكلت فريقا من الطب العلاجي والوقائي بتوجيهات من وزير الصحة، وذلك بعد ورود شكاوى عن الحالات المرضية التي تم تسجيلها في قرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا.

وقال قنديل خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدى البلد، إنه تم فحص سجلات الوحدة الصحية في القرية، وتم عمل مقارنتها بآخر أسبوعين خلال العام الجاري والعام الماضي، إضافة إلى سجلات مستشفى قوص.

وأضاف قنديل، أنه تم تقسيم القرية إلى مربعات بهدف سؤال كل المواطنين عن الأعراض المرضية التي يشعرون بها، إضافة إلى سحب عينات من المياه في المنازل ومياه الصرف الصحي، فضلا عن سحب عينات من البعوض الذي يتسبب في نقل الكثير من الأمراض.

وأوضح قنديل أنه تم تسجيل حتي الان 67 حالة من فئات عمرية مختلفة، ما تحت 18 عام و60 عامًا، مشيرًا إلي أن الأعراض تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة في حين لا توجد أعراض شديدة.

وقال قنديل، إن 95% من المصابين لديهم أعراض مشابهة وهي ارتفاع في درجات الحرارة وآلام في الجسد، مشيرًا إلى أن هناك حالات أخرى لديها قيء وإسهال، ولكن الغالبية مصابة بارتفاع درجات الحرارة وآلام في الجسد.

وأكد قنديل أنه يوجد علاج لتلك الأعراض في الوحدة الصحية، إضافة إلى توافد قوافل علاجية بالقرية إلى جانب أطباء الوحدة الصحية يصل عدد القوافل إلى 3 قوافل، والمصابين تتراوح فترة علاجهم من 3 إلى 5 أيام، قائلا: الراحة التامة والعلاج المناسب هو الحل لهذا المرض.

وطالب قنديل المواطنين بتغطية المياه في المنازل والتخلص منها يوميا حتى لو كانت في أطباق الطعام، لأن الأعراض المرضية تنتشر بواسطة البعوض، مؤكدًا أن الوضع الحالي في تلك القرية بمحافظة قنا لا يستدعي عمل حجر طبي كما يشاع.