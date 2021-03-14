استثمار

الوصيف: قطارات النوم تخدم السياحة بالصعيد .. والرحلات النيلية الطويلة على طاولة البحث

والمترو ينعش القاهرة التاريخية
دعاء محمود 11:57 ص, الأحد, 14 مارس 21 11:57 ص, الأحد, 14 مارس 21

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أكد أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية، أن حركة التنمية الشاملة الغير مسبوقة التى تشهدها مصر حاليا فى مختلف المجالات تقدم خدمة كبيرة لصناعة السياحة ، وتساهم في الإسراع بتطور ونمو حركة السياحة وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج بما يصب في صالح جهود الترويج والتنشيط السياحى.

وأضاف أن إتحاد الغرف يسعى لتحقيق أقصى إستفادة للقطاع السياحى من كافة عناصر التنمية الشاملة بمصر وبالتنسيق مع الغرف السياحية وجمعيات الإستثمار وأيضا لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

وأكد على أهمية الإجتماع الذي عقد بين وزارتي السياحة والآثار والنقل برئاسة المهندس كامل الوزير، لأن وزارة النقل تعد من أكثر الوزارات إلتصاقا بصناعة السياحة وإرتباط كافة قطاعاتها بالتنمية السياحية.

 ويمتد التعاون بينهما في مجالات عدة بجانب ضلوع وزارة النقل بجزء كبير من عملية التنمية الشاملة بمصر، مشيرا إلى ان التطوير الذى يتم بكافة قطاعات وزارة النقل ينعكس بالتأكيد على صناعة السياحة.

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وتابع أن الإجتماع حمل رسائل إيجابية مهمة لقطاع السياحة والمستثمرين السياحيين منها عربات النوم الجديدة والتى يصل عددها الي 200 عربة والتى تعاقدت عليها وزارة النقل مع الهيئة العربية للتصنيع، بجانب عدد من القطارات الفاخرة والعربات المكيفة التي سيتم إستيرادها مما يمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة .

وأوضح الوصيف أن القطار الكهربائى السريع سوف يربط العديد من المناطق السياحية بأحدث وأسرع القطارات فى العالم، مما يساهم فى تقديم منتج سياحي جديد يتضمن زيارة ربوع مصر فى برنامج واحد يمتد من الصعيد الي الساحل الشمالي ومطروح مرورا بالمناطق السياحية فى البحر الأحمر والقاهرة الكبرى بما يساهم في زيادة التدفق السياحي بكل تلك المناطق.

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وكشف على ان التطوير بمترو الأنفاق يزيد الإقبال علي القاهرة التاريحية ومتاحف المدن الجديدة من السياحة الأجنبية والداخلية وسهولة الوصول لتلك الأماكن .

وقال أنه تم الاطلاع على الخطة القومية المهمة لتطوير شبكة الطرق بربوع مصر، بما يسهل انتقال الأفواج السياحية ومن خلال طرق بمواصفات عالمية  وخاصة الطرق المؤدية للاماكن الأثرية بالصعيد لخدمة السياحة الثقافية .

وأعلن أن الإجتماع ناقش عدد من الملفات المهمة بين قطاعى النقل والسياحة بما يصب في النهاية فى خدمة صالح الإقتصاد القومى،  مشيرا الى أن تلك الملفات تضمنت بحث التسهيلات المختلفة فى الموانئ البحرية وخطة تطويرها بما يخدم سياحة السفن واليخوت ومناقشة القضية المهمة بإعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان وتطوير المراسى النيلية بالمحافظات التى تمر بها تلك الرحلات.

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كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من مركز القيادة الآمنة التابع لاتحاد الغرف السياحية، مؤكدا إستعداد الإتحاد لتقديم كافة التسهيلات لقطاع النقل للإستفادة من هذا المركز.

وأوضح الوصيف أنه سيتم عقد لقاءت مكثفة مع وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لمتابعة ما تم مناقشته فى تلك القضايا المهمة، معربا عن أمله فى تكرار مثل تلك اللقاءات المثمرة مع القطاعات الأخرى.

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بقلم دعاء محمود

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