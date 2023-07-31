الوصيف: عرض مشاكل المستثمرين السياحيين على وحدة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء لحلها

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد خاطب الغرف الخمس التابعة له للتواصل مع أعضائها لتلقي أى مشاكل تواجههم ومن ثم عرضها من خلال اجتماعات خاصة بالقطاع على وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الإنتهاء من حلها.

وأضاف الوصيف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، أنه يأتى ذلك تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشاكل التى تواجه القطاع السياحي والمستثمرين السياحيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الشهر الجاري اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وقال رئيس الوزراء، إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به.