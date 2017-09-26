الوسط : تعديلات قانون الجنسية تخوّل للسلطة سحبها من المختلفين معها

سلوى عثمان أعلن حزب "الوسط" عن متابعته ما يُتداول بشأن تعديل قانون الجنسية. وأضاف الحزب، في بيان رسمي، أن ما تتضمنه التعديلات من ثغرات مفزعة تخوِّل للسلطة سحب الجنسية من المختلفين معها بدعاوى يسهل تأويلها واستغلالها بغرض الانتقام السياسي. وأكد الحزب أن حقَّ الجنسية حقٌّ أصيل منحته جم

سلوى عثمان

أعلن حزب “الوسط” عن متابعته ما يُتداول بشأن تعديل قانون الجنسية. وأضاف الحزب، في بيان رسمي، أن ما تتضمنه التعديلات من ثغرات مفزعة تخوِّل للسلطة سحب الجنسية من المختلفين معها بدعاوى يسهل تأويلها واستغلالها بغرض الانتقام السياسي.





وأكد الحزب أن حقَّ الجنسية حقٌّ أصيل منحته جميع الدساتير، وهو حق تتفق عليه كل القوانين الدولية والأممية، ويجب على الدول التي تحترم مواطنيها أن تترفع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تهديد المختلفين مع سلطتها بسحب هويتهم وحرمانهم من الانتماء والانتساب لوطنهم.

ودعا “الوسط” إلى عدم تمرير هذا القانون الباطل دستوريًّا والجائر حقوقيًّا، ويعلن رفضه التام لمثل تلك القوانين التي من شأن تمريرها زيادة التوتر بالوطن، ومن ثم زيادة التطرُّف والانقسام المجتمعي.