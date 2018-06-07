الوساطة المالية والتأمين يسجلان أعلى متوسط أجر أسبوعي في 2017

القطاع الخاص أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بنحو 58 ساعة سمر السيد:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2017 ومن أهم المؤشرات البالغة بها بلوغ متوسط الأجر الأسبوعى 1050 جنيهاً للعاملين فى كل من القطاع العام/ الأعما

القطاع الخاص أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بنحو 58 ساعة





سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2017 ومن أهم المؤشرات البالغة بها بلوغ متوسط الأجر الأسبوعى 1050 جنيهاً للعاملين فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر) مقارنة بـ 942 جنيهاً فى 2016 بزيادة قدرها 11.5٪.

وسجلت الأجور نحو 1247 جنيهاً فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1154 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 8.1% ووصلت إلى 779 جنيهاً فى القطاع الخاص مقابل 670 عام 2016 بزيادة قدرها 16.3.

وأضاف بيان “الإحصاء” أن 1063 جنيهاً هو أجر العاملين الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 960 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 10.7٪ بينما سجل نحو 985 جنيهاً للعاملات الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 850 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 15.9٪.

ولفت البيان إلى ان 1227 جنيهاً هو أجر العاملين الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1143 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 7.3٪ مشيراً إلى أن العاملات الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام يحصلن على 1388 جنيهاً مقابل 1229 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 12.9٪.

ووفقا للإحصاء يحصل العاملين الذكور فى القطاع الخاص على أجر يبلغ نحو 815 جنيهاً مقابل 695 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 17.3٪ بينما للعاملات الإناث فى القطاع الخاص وصل إلى 640 جنيهاً مقابل 578 جنيهاً عام2016 بزيادة قدرها 10.7٪.



وسجل نشاط الوساطة المالية والتأمين أعلى متوسط أجر أسبوعي حيث بلغ 3106 جنيهاً مقابل2753 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 12.8٪.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعى لأهم الأنشطة الأقتصادية نحو 1173 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء مقابل 926 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 26.7 ٪ و1284 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء مقابل 1220 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 5.2 ٪ و1244 جنيهاً لنشاط النقل والتخزين مقابل 1215 جنيهاً عام 2016 بزيادة قدرها 2.4٪.

كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 53 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص و50 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام و58 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.