«الوزير»: 2 تريليون جنيه تكلفة خطة تطوير منظومة النقل من 2014-2024

صرح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل باستثمارات 2 تريليون جنيه.

وأوضح وزير النقل أن المنظومة تتضمن وسائل وشبكات الطرق والكباري، السكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي علاوة عن الموانئ البحرية والبرية والجافة والمنــاطق اللوجيستية والنقل النهـري خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024).

واستعرض أبرز ملامح الخطة، إذ أنه تم في مجال الطرق والكباري، إنشاء 7000 كيلو متر من الطرق الجديدة وإنشاء 34 محور جديد علي النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق جديد .

وأوضح الوزير أنه تم تطوير عناصر شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي أطوال

10 آلاف كيلو متر ( الوحدات المتحركة – البنية الاساسية – تطوير نظام الاشارات – تطوير الورش – تنمية العنصر البشري ) بهدف نقل 2 مليون راكب يومياً

و13 مليون طن بضائع سنوياً بالاضافة الي إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع باجمالي 2000 كم.

واستكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق باجمالي أطوال210 كم واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول اجمالي 105 كم وتنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل باجمالي اطوال 100 كم.

بالإضافة إلى تنفيذ أرصفة جديدة بالموانئ بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتستوعب 400 مليون طن سنويا و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

بالإضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.

والتخطيط لإنشاء عدد 25 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية وربطها بالموانئ البحرية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية الحالية والشبكة القومية للطرق، فضلًا عن خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات (ممر السخنة / الإسكندرية – ممر العريش / طابا – ممر القاهرة / الإسكندرية – ممر طنطا /المنصورة / دمياط – ممر جرجوب / السلوم – ممر القاهرة / اسوان / ابو سمبل – ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور).