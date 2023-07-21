«الوزير» يوقع مذكرة تفاهم مع «CMA CGM» الفرنسية للتعاون في النقل البحري

وقعت وزارة النقل عبر الفيدوكونفرانس مذكرة تفاهم مع شركة “CMA CGM” الفرنسية العالمية بشأن انطلاق التعاون الإستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والموانىء الجافة والمناطق اللوجستية، حيث وقع المذكرة في وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وفي باريس رودلف سعادة رئيس شركة “CMA CGM” بحضور علاء يوسف السفير المصري في فرنسا.

يأتي ذلك التوقيع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز للتجارة واللوجستيات وتعظيم التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري.

وفي بداية كلمته خلال فعاليات التوقيع، نقل الفريق مهندس كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرودلف سعادة رئيس شركة “CMA CGM” الفرنسية العالمية وتقدير الرئيس للتعاون المثمر بين الشركة والجانب المصري سواء مع وزارة النقل أو هيئة قناة السويس أو المؤسسات المصرية الأخرى.

وزير النقل: التوقيع يشمل التعاون في عدة مجالات

وأشار وزير النقل إلى أهمية هذا التوقيع الذي يشمل التعاون في عدة مجالات منها (المحطات متعددة الأغراض والسفن التجارية والملاحة البحرية وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية ترتبط مع الموانىء البحرية بخطوط السكك الحديدية)، معربا عن سعادته بهذا التوقيع مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات البحرية والتي تمتلك الخط الملاحي الثالث عالميا، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل حاليا لتكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية المتخصصة، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

ولفت الوزير إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الدولي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

من جانبه، أكد رودلف سعادة سعادته البالغة بزيادة حجم التعاون مع وزارة النقل المصرية بشكل كبير وتوقيع هذه المذكرة التي تمثل خطوة هامة لانطلاقة قوية للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وأشار إلى أن هذا التعاون المشترك الكبير لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تشهد مصر في عهده انطلاقة غير مسبوقة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.

وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لسرعة توقيع العقد النهائي الذي سيمثل نموذجا للتعاون بين الجانبين.