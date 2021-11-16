نقل وملاحة

الوزير يستعرض أمام السيسي تطوير الطريق الدائري وتزويده بالأتوبيس السريع BRT

تزويد الطريق بأنظمة النقل الذكي ITS
محمود محسن 6:56 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 6:56 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، خاصةً الطرق والمحاور.

وقد تم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي الحالي للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، والذي اعتمد تطويره على عدة محاور أساسية، وهي توسعة الطريق ليصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

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السيسي
الرئيس السيسي خلال الاجتماع

كما سيتم تزويد الطريق بأنظمة النقل الذكي ITS، حيث بلغت نسبة تنفيذها 18%، ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام.

ويضاف إلى ما سبق تزويده لمنظومة النقل الجماعي الجديدة والمتمثلة في الأتوبيس الترددي السريع BRT، والذي يعتبر بدوره بديلاً للنقل العشوائي، ويعمل بالطاقة النظيفة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعي، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والارتقاء بالأداء الاقتصادي.

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كما أنه سيخفض من استخدام المواطنيين للسيارات الخاصة على غرار المدن العالمية، ويشكل نقلة حضارية أكثر استدامة، وستعد شبكة BRT على الطريق الدائري الاطول في العالم بطول 106 كم، وستتم بالتوازي مع منظومات النقل الجديدة الأخرى، خاصةً المونوريل والقطار الكهربائي ومترو الأنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية ضخمة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

وجار أيضا تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72%، كما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمر.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائري بكافة مكوناته وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي تربط أقاليم القاهرة الكبرى وأحيائها ببعضها البعض، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من حركة المواطنين والمركبات، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

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بقلم محمود محسن

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