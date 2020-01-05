الوزير يبحث مع سفير سنغافورة التعاون في النقل البحري والموانئ البرية

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اليوم، سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال النقل البحرى، وأكد وزير النقل على العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى، وأنها تعمل على تطوير جميع الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا.

ولفت إلى الفرص الاستثمارية العديدة في الموانئ البحرية المصرية مثل الإسكندرية وشرق بورسعيد ودمياط وسفاجا والغردقة.

ومن جانبه أكد سفير سنغافورة عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام شركة “PSA” السنغافورية أحد أهم مشغلى محطات الحاويات عالميا بالتعاون مع مصر فى مجال النقل البحرى، مشيرا إلى وجود عدد من المشروعات على قائمة ” PSA”، ترغب في الاستثمار بها في مصر مثل التعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55- 62 (إدارة وتشغيل).

وتابع :” كذلك عدد من المشروعات في ميناء شرق بورسعيد وميناء دمياط، مشيرا الى الاهتمام أيضا بالتعاون فيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان”.

وأوضح وزير النقل أنه تم أمس توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه بواسطة شركات مصرية متخصصة في مجال إنشاء الموانىء وتحت إشراف شركة استشارية عالمية وأنه فور ظهور أرصفة المحطة خلال عام فستقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة بطرحها في مناقصة عالمية للإدارة والتشغيل.

وزير النقل: فرص استثمارية واعدة في ميناء دمياط

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بميناء دمياط فهناك فرص استثمارية واعدة في هذا الميناء المهم مثل المحطة متعددة الأغراض التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الشهر الماضي والتي تشمل أرصفة بأطوال 680 مترا وعمق 17 مترا ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع والتي من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالى 4 ملايين طن سنويًا.

ولفت إلى أن المشروع يمتاز بأنه مجهز بكل المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع.

وفيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، أشار الوزير إلى أن الدراسة الخاصة بالمشروع في مرحلتها الثانية ويقوم بها أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المحلية وأنها تتضمن أن يكون الطرح متضمنا الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية على مساحة 250 فدانا.