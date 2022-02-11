الوزير وعبد العاطي يبحثان تعزيز التنسيق وموقف المشروعات المشتركة

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا تنسيقياً مشتركاً بمقر وزارة النقل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين وموقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الوطن، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين، والذي يجسد التعاون المثمر بين وزارات الحكومة المختلفة لخدمة المواطن المصري.

تعاون مشترك في أعمال تأهيل الترع المتقاطعة مع محاور النيل

وأشاد بالتعاون المشترك في مجال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمصارف المتقاطعة مع محاور النيل ورصف الطرق على جانبيها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً للدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ومؤكداً على أهمية التذليل الفورى لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنسيق فيما يتعلق بمشروعات الطرق التي تتم على جانبي الترع والمصارف، ومشروعات الرى المجاورة لخطوط السكك الحديدية، والتنسيق فيما يتعلق بالمجاري المائية المطلوب تغطيتها لتوسعة وإزدواج الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري المدرجة بالخطة الاستثمارية للهيئة، وأعمال تطهير المجاري المائية مع ضمان الحفاظ على جسور الطرق بما عليها من كثافات مرورية، مع التخلص الفورى والآمن من مخلفات أعمال التطهير.

الجدير بالذكر أن أعمال إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي تتم بالتنسيق بين الوزارتين للحفاظ على القطاع المائي بالشكل الذى يسمح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الاستخدامات المائية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

كما تم استعراض موقف التنسيق المشترك بشأن تكريك المجرى الملاحي لنهر النيل خاصة مع الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الأعباء على الطرق.

وفي ختام الاجتماع إتفق الجانبان – كامل الوزير ومحمد عبد العاطي – على عقد اجتماع دوري كل أسبوعين بين القيادات التنفيذية في الوزراتين بهدف إنجاز الإجراءات والتنسيقات اللازمة في الموضوعات المشتركة بصفة دورية وإنهاء المشروعات طبقاً للجداول الزمنية المحدد لها.