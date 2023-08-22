الوزير وربيع وجمال الدين يشهدون اليوم احتفالية تدشين خدمات تموين السفن ومحطة الحاويات الثانية

يستقبل ميناء شرق بورسعيد اليوم الثلاثاء الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاحتفال بتدشين عدد من مشروعات المحطات الجديدة التي صدق عليها مجلس النواب مؤخرا ووافق عليها رئيس الجمهورية.

وتشمل إنشاء محطة الحاويات الثانية في ميناء شرق بورسعيد والتى أصدر بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون رقم 165 لسنة 2023، بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لشركة قناة السويس للحاويات شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، لمدة ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

ويتضمن القرار منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتـشغيل، وصـيانة، وإعـادة تـسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سـكاي للموانئ – ش.م.م. co ports sky” تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصـة)، والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)،



ومن المزمع أن تتضمن فعاليات الاحتفالية التى تقيمها المنطقه الاقتصادية اليوم بالميناء الإعلان الرسمي عن تدشين بالعمل بمنظومة تموين السفن بالوقود والتى بدأ العمل بها قبل شهرين.



وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد ودخول الخدمة حيز التنفيذ ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأن تصبح مركزاً رائداً لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد سلم الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة مينرفا العالمية Minerva Group والتى بدأت تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد ، وأكد الوزير أن تسليم الرخصة الأولى فى هذا النشاط ، هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى وهى خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق فى هذا الإطار .

كما تسلمت شركة بنسينولا الرخصة الثانية للعمل بالقطاع الجنوبي لقناة السويس.

كما نجحت المنطقة الاقتصادية فى الإشراف على أول تجربة لتموين أول سفينة تابعة لشركة ميرسك العالمية بالميثانول الأخضر على رصيف محطة حاويات شرق بورسعيد أغسطس الجاري.