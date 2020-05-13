الوزير : نقل 1.2 مليون مواطن اليوم بالمترو وحسيت بوعي المصريين ولن نغلقه

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن عدد ركباب مترو الأنفاق ارتفع اليوم الى 1.2 مليون راكب مقابل 1.18 مليون راكب أمس موضحا أن تلك الزيادة هي الأكبر منذ بداية رمضان متوقعا أن يرتفع العدد في الغد الى 1.3 مليون راكب بسبب نهاية الأسبوع.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن الوزارة استعدت لنقل المواطنين خلال فترة الأعياد مشيرا الى انه تم زيادة عدد القطارات وزيادة شبابيك التذاكر والمفتشين.

وتابع الوزير : المترو كان زحمة جدا النهاردة وتكدس المواطنين كان بين 4ونص وخمسة ونص والزحمة شديدة جدا وحسيت بوعي المصريين والناس حاسة بالمشكلة بتاعة كورونا “.

وقال إنه قام بتزود عدد القطارات القائمة من حلوان والمرج وتم توزيع كمامات طبية كثيرة، مضيفا: “والناس كانت بتساعدنا وتفاعلوا معانا من لبس الكمامات والتباعد”.

وأكد أنه لن يتم إغلاق مرفق المترو بسبب فيروس كورونا قائلا: “الناس هتركب فين لومفتحناش وإحنا مش هنبطل ومش هنقفل لكن هنزود القطارات والتعقيم علشان ربنا يعديها على خير” .