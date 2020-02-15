الوزير : نبحث مع البنك الأفريقي قرضا بـ 22 مليار جنيه لصالح طريق القاهرة كيب تاون

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن الوزارة دخلت في مباحثات مع البنك الأفريقي للحصول على قرض بـ 22 مليار جنيه أو مايوازي 1.2مليار دولار وذلك لرفع كفاءة وازدواج طريق القاهرة كيب تاون والذي سيعتبر طريقا دوليا يصل القارة الأفريقية ببعضها.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أنه استأذن الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل خطة رفع كفاءة هذا جزء من هذا طريق القاهرة كيب تاون من محافظة الأقصر لأسوان بطول 210 كم ليبدأ تطويره من اليوم وعدم الانتظار لدوره أو بعد بداية السنة المالية الجديدة وذلك بعد كثرة الحوادث على هذا الطريق.

وتابع الوزير: “بدل من البداية في جزء من الطريق للمرحلة الجاية من المنيا لأسيوط قولنا هنبدأ من الأقصر لأسوان وهم 210 كيلو واستأذنا الرئيس نغير الأولويات”.

وقال: “بدأنا من النهاردة وبقول للأهالى هنعمل ازدواج للطريق ب3 حارات بدل الطريق المفرد، وهنصدق بتصديق إضافي بعيدا من موزانة الدولة”.

وأكد وزير النقل أن تكلفة الطريق كاملا تصل لـ 30 مليار سيتم تدبيرها من خلال قرض من البنك الافريقي إضافة لموازنة الدولة.