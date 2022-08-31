وزير النقل: مصر لديها الرغبة في الانضمام لمنتدى النقل الدولي «ITF»

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع يونغ تاي كيم أمين عام منتدى النقل الدولي ITF وذلك بحضور قيادات منتدى النقل الدولي وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء اعرب وزير النقل عن سعادته بهذا اللقاء، حيث اكد ان مصر حريصة على التعاون مع كل دول العالم وكافة المنتديات والمؤسسات الدولية في مجالات النقل المختلفة، مؤكدا رغبة مصر في الانضمام للمنتدى خاصة وانها تتمتع بمميزات جغرافية كبيرة تجعلها حلقه وصل بين كل دول قارة اسيا وافريقيا وأوروبا، كما ان لمصر خطط للربط السككي والبري مع دول الجوار شرقا وغربا وجنوبا وكذلك الربط البحري.

ولفت الى أن لمصر شواطئ ممتدة بطول 3000 كم ولديها 15 ميناء بحري واهم ممر ملاحي عالمي (قناة السويس)، وكذلك نهر النيل الذي يربط ما لا يقل عن 10 دول افريقية.

ومن جانبه اعرب الامين العام لمنتدى النقل الدولي يونغ تاي كيم عن سعادته برغبة مصر في ان تكون جزءا من هذا المنتدى العالمي الذي يضم حاليا 64 بلداً كأعضاء منها 44 دولة اوروبية، معربا عن اهتمام المنتدى بضم أعضاء آخرين من الشرق الاوسط والقارة الافريقية بعد إنضمام المغرب وتونس.

وأضاف ان مصر هي مهد الحضارات كما ان لها تاثير كبير في تاريخ الانسانية وتشهد نهضة كبيرة في كافة مجالات النقل وخاصة وسائل النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة، معربا عن سعادته بهذا اللقاء مع وزير النقل المصري الذي يعد اللقاء الثاني المشترك، حيث كان اللقاء الاول خلال الاجتماع الوزراي في المنتدى الدولي للنقل IFT المنعقد في LEIPZIG بالمانيا مايو الماضي.

وأشار وزير النقل إلى أن مصر ستنظم مؤتمر قمة المناخ العالمي COP في شرم الشيخ وستطرح رؤيتها لتنمية النقل الاخضر المستدام في كافه قطاعات النقل (بري – سككي – نهري) لتحقيق التنمية الشاملة في شتى المجالات.

وأشاد الامين العام لمنتدى النقل الدولي بهذه الخطوات التي تخطوها مصر في مجال وسائل النقل النظيفة الصديقة للبيئة.

مصر لديها الخصوصية في الربط بين دول العالم

وأوضح ان مصر لديها الخصوصية في الربط بين دول العالم، وان مصر ستطرح فرصا عظيمه في قمه المناخ اثناء استضافه هذه القمه العالمية.

ولفت إلي ان المنتدى يقوم بنشر تقارير وابحاث هامة في مجالات النقل بشكل دوري، وان مصر بامكانها ان تستفيد من جهودنا في الابحاث الخاصة بمجالات النقل التي يتم نشرها حيث تشمل تلك الابحاث سياسات النقل وتطوير كافة قطاعاته.

واعرب وزير النقل عن اهتمام مصر بالتعاون مع المنتدى فيما يتعلق بموضوعات الطرق والسكة الحديد وكافه مجالات النقل.

وأضاف ان مصر تتعاون مع كافه الاطراف في الدول والمنظمات الدولية لعمل الدراسات وتنفيذ المشروعات، وكذلك التعاون مع شركاء التنمية من البنوك والمؤسسات الدوليه لتحقيق مشروعات النقل ولاسيما مشروعات النقل الاخضر المستدام.

وأشار وزير النقل الى الاستفادة من التفاعل مع كل المؤتمرات والمنتديات العالمية والتي ينتج عنها مخرجات وتوصيات تساهم في الارتقاء بوسائل النقل، والتي تعد احد دعائم التنمية الشاملة.

كامل الوزير: سنستفيد بكل الابحاث والدراسات التي ستقدم في كافة المجالات

وذكر اننا سنستفيد بكل الابحاث والدراسات العالمية التي ستقدم في كافة المجالات نظراً لاهتمامنا بمجال النقل الاخضر المستدام، وكذلك تحقيق السلامة والامن بتأمين وسائل النقل ومستخدمي هذه الوسائل وكذلك تقليل الحوادث على الطرق.

ومن جانبها أعربت ماري جرس مسئولة العلاقات الدولية بالمنتدى عن سعادتها برغبة مصر في الانضمام للمنتدى وان الفترة القادمة ستشهد مزيداً من تبادل الافكار والرؤى بين الجانبين.

كما اكد مساعد الامين العام للمنتدى انه سيقوم بزيارة لمصر الاسبوع القادم لتنسيق الاجراءات والخطوات اللازمة لانضمام مصر لمنتدى النقل الدولي ITF وكذلك مناقشة دعم مصر فيما يخص نجاح مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

ومن جهته اكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى باريس والذي شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن إستعداد السفارة للتنسيق مع مسئولي المنتدى بشأن الاجراءات الخاصة بانضمام مصر للمنتدى.

جدير بالذكر ان المنتدى الدولي للنقل ITF هي منظمة حكومية دولية داخل OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، حيث تعد الهيئة العالمية الوحيده التي لها تفويض لجميع وسائل النقل وهي تعمل كمركز ابحاث لقضايا سياسات النقل وتنظم القمم العالمية السنوية لوزراء النقل.

كما ان شعار ITF هو (الحوار العالمي من اجل نقل افضل) حيث كانت المنظمة موجودة منذ اكثر من 50 عاماً بين عامي 1953 و2007 باسم المؤتمر الاوروبي لوزراء النقل، كما تضم المنظمه 64 دولة عضوا بهدف النهوض بجدول اعمال سياسات النقل العالمي، وضمان استمرارها في المساهمة في التنمية المستدامة والازدهار والادماج الاجتماعي وحمايه حياه الانسان ورفاهيته.