الوزير عن حادث سوهاج : سائق القطار القادم من الخلف تم تحذيره بكل الوسائل قبل الاصطدام (فيديو)

كما أنه لا يريد التحدث في تفاصيل لأن الأمر أمام النيابة العامة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن حادث قطاري سوهاج كارثي وأليم، واعتذر عنه أنا وكل العاملين في وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، كما أنه لا يريد التحدث في تفاصيل لأن الأمر أمام النيابة العامة.

وأكد الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أن ما حدث بسبب أن شخص ما قام بشد فرامل الهواء الخاصة بالقطار ما تسبب في وقوف القطار وتصادم القطارين، كما أن النيابة العامة سوف تعلم المتسبب في الواقعة ومن قام بشد الفرامل الخاصة بالقطار.

وكشف وزير النقل، أنه تم تحذير سائق القطار الخلفي بكل الوسائل، قائلا: القطار القادم من الخلف من سوهاج غلطان 1000%، وتم تحذير سائق القطار القادم من الخلف حتى تم الاتصال له بالهاتف ولم يستجب.

وقال الوزير، إن سائق القطار القادم من الخلف تم تحذيره بأكثر من وسيلة ميكانيكية وبالهاتف المحمول، ولم يستجب لكل تلك التحذيرات، مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف من هم المتسببين في الحادث الذي وقع.