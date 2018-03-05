الوزير: عدد العاملين بأنفاق قناة السويس بلغ 10 آلاف مهندس وفني

بدور إبراهيم:







أكد اللواء أ.ح كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة استلمت مواقع العمل فى مشروع انفاق قناة السويس نهاية فبراير 2015 وتوالى معها وصول ماكينات الحفر الأنفاق اعتبار من نوفمبر 2015 حتى مايو 2016، وتم تجميع الماكينات فى مواقع العمل بأيد المصريين من مهندسين وعمال وفنيين.







وأكد الوزير خلال كلمته اليوم أمام الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أن معدلات العمل بالأنفاق تعتبر من أعلى معدلات التنفيذ فى العالم، مشيرا إلى أن المعدل اليومى للحفر فى الأنفاق المصرية 36 مترا فى اليوم، بينما كان المعدل العالمى 10 أمتار فى اليوم فقط، وتم الوصول إلى 220 مترا طولى فى الأسبوع، بينما المعدل العالمى 70 مترا طولى فى الأسبوع.







وأوضح أن عدد العاملين بالمشروع وصل إلى 10 آلاف ما بين مهندس وفنى وعامل تقودهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم اختيار موقع تنفيذ أنفاق قناة السويس بدقة شديدة وتختصر زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط بدلا من الانتظار على معديات قناة السويس وكوبرى السلام لمدة قد تصل 5 أيام.







وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بالتعاقد مع 4 شركات وطنية مصرية لتنفيذ هذا المشروع العملاق، وتم تدبير 4 ماكينات حفر عملاقة من شركة ألمانية كاملة بالمعدات المساعدة.







ويجرى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى جولة تفقدية بانفاق الإسماعيلية الواقعة أسفل قناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة بسيناء.

