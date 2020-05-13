نقل وملاحة

الوزير: سنتعاقد مع شركات عالمية لتركيب بوابات تذاكر قطارات بـ4 محطات في المرحلة الأولى

أكد الوزير أنه لامساس بأسعار تذاكر القطارات للضواحي
أحمد صبري 1:04 ص, الخميس, 14 مايو 20 1:04 ص, الخميس, 14 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة بصدد التعاقد مع شركات عالمية لتوريد ماكينات تحكم دخول المواطنين محطات السكة الحديد بالتذاكر؛ لمنع التهرب من دفع التذاكر وحوكمة المنظومة مثل مترو الأنفاق.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن المرحلة الأولى من  التعاقد ستسشمل تركيب الماكنيات ب4 محطات سكة حديد كبري وهي القاهرة والجيزة وطنطا والإسكندرية.

وأكد أن المرحلة الثانية ستشمل 16 محطة.

وأشار إلى أن الدخول في المنظومة الجديدة سيكون من خلال ثلاثة الطرق الأولى عبر مرور التذكرة على تلك الماكينات والثانية عبر كارت الاشتراك والثالثة من خلال باركود على التليفون المحمول لمن يقومون بالحجر بشكل إلكتروني .

وأكد الوزير أنه لامساس بأسعار تذاكر القطارات للضواحي، موضحا أنه يجرى الآن تحديث لمرفق السكة الحديد بالكامل من خلال استيراد جرارات جديدة وعربات تصل سعر الواحدة منها مليون دولار إضافة إلى إنشاء مزلقانات يصل عددها لـ33 مزلقانا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً

الوزير : حققنا 480 مليون جنيه من غرامات تذاكر القطارات وخفض نسبة التهرب لـ80%

أحمد صبري 12:45 ص, الخميس, 14 مايو 20

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد من الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي

أحمد صبري 12:38 ص, الخميس, 14 مايو 20

الوزير : نقل 1.2 مليون مواطن اليوم بالمترو وحسيت بوعي المصريين ولن نغلقه

أحمد صبري 12:12 ص, الخميس, 14 مايو 20

الوزير: الانتهاء من محطة ميناء الإسكندرية خلال عامين و5.1 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات

أحمد صبري 11:26 م, الأحد, 26 أبريل 20

الوزير : نبحث مع البنك الأفريقي قرضا بـ 22 مليار جنيه لصالح طريق القاهرة كيب تاون

أحمد صبري 12:22 ص, الأحد, 16 فبراير 20

وزير النقل : تخصيص 141 مليار جنيه لمرفق السكة الحديد خلال عامين (فيديو)

أحمد صبري 1:45 ص, الأثنين, 13 يناير 20