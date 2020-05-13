الوزير: سنتعاقد مع شركات عالمية لتركيب بوابات تذاكر قطارات بـ4 محطات في المرحلة الأولى

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة بصدد التعاقد مع شركات عالمية لتوريد ماكينات تحكم دخول المواطنين محطات السكة الحديد بالتذاكر؛ لمنع التهرب من دفع التذاكر وحوكمة المنظومة مثل مترو الأنفاق.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن المرحلة الأولى من التعاقد ستسشمل تركيب الماكنيات ب4 محطات سكة حديد كبري وهي القاهرة والجيزة وطنطا والإسكندرية.

وأكد أن المرحلة الثانية ستشمل 16 محطة.

وأشار إلى أن الدخول في المنظومة الجديدة سيكون من خلال ثلاثة الطرق الأولى عبر مرور التذكرة على تلك الماكينات والثانية عبر كارت الاشتراك والثالثة من خلال باركود على التليفون المحمول لمن يقومون بالحجر بشكل إلكتروني .

وأكد الوزير أنه لامساس بأسعار تذاكر القطارات للضواحي، موضحا أنه يجرى الآن تحديث لمرفق السكة الحديد بالكامل من خلال استيراد جرارات جديدة وعربات تصل سعر الواحدة منها مليون دولار إضافة إلى إنشاء مزلقانات يصل عددها لـ33 مزلقانا.