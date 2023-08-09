الوزير: رئيس ألستورم الفرنسية وعد الرئيس السيسي بتصنيع عربات القطارات والمترو في مصر والتصدير للخارج

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل أن رئيس شركة ألستورم الفرنسية وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إستيراد أي عربة أي كان نوعها من مترو انفاق أو قطار مونوريل والسكك الحديدة، بينما سيتم تصنيعها في مصر والتصدير إلي الخارج والحصول على احتياجاتنا بالجنيه المصري.

وقال وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه سيتم إقامة مصنع شركة ألستورم في برج العرب على مساحة 40 فدان وستقوم بإنتاج وحدات متحركة وأنظمة كهروميكانيكية وسيتم عمل مصنعين لمدينة صناعية متكاملة لشركة ألستورم.

وأضاف وزير النقل أنه سيتم إقامة منطقة صناعية لوجستية على مساحة 90 فدان مقسمة إلي 40 فدان منطقة صناعية متكاملة لشركة ألستورم الفرنسية، و50 فدان أخر وهو متداد لشركات أخري قادمة.

وتابع الوزير أن شركة تالجو الاسبانية تقوم بإنتاج الدواخل في عربات السكك الحديدية، من خلال مصنع في كوم أبو راضي.