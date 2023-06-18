«الوزير»: تأسيس شركة بين وزارة النقل وتحالف دولي-مصري لتقديم الخدمات الاستشارية

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مكتب استشاري بين

النقل وتحالف شركة إيجيس الفرنسية وشركة الاستشارية الدولية (سيسترا) وشركة شاكر الهندسية، لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات مشروعات النقل.

قام بتوقيع المذكرة كل من المهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل والمهندس فيصل شعبان نائب أول رئيس شركة سيسترا الفرنسية – المدير التنفيذي لمصر وشمال أفريقيا، والمهندس محمد بن مسعود الرئيس التنفيذي لشركة إيجيس مصر والدكتور إسماعيل شاكر المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية شاكر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الارتقاء بالعنصر البشري بوزارة النقل وتوطين صناعة النقل في مصر، وكذلك توطين مجال الاستشارات الهندسية الخاصة بها، من خلال نقل الخبرات من المكاتب الاستشارية العالمية إلى العاملين بالوزارة وتعظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وصرح وزير النقل بأن هذه الشركة المملوكة للدولة والقطاع الخاص تهدف إلى الوصول إلى الخبرة العالمية، والتي تمكن من نقل الخبرات وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع النقل وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في مصر، وذلك بتقليل الاعتماد تدريجياً على الخبرات والكوادر الأجنبية وتنفيذ المشروعات والخدمات الهندسية بتكاليف اقتصادية مٌثلى، وكذلك تنفيذ المشروعات العاجلة بسرعة وكفاءة وتلبية احتياجات القطاع الهندسي داخل مصر بقدرة ومهارات فنية وتجارية متميزة بالاضافة الى التوسع المستقبلي دوليًا عبر إفريقيا والدول العربية الأخرى.

وأضاف كامل الوزير أن المشاركة مع هذا التحالف سيسهم في توسعة مجال العمل في مصر كمركز للشرق الأوسط وأفريقيا وزيادة المنافسة الدولية وتوزيع المساهمة في رأس المال الأولي على الأطراف يخفف العبء المالي الواقع على الشركات منفردة، إضافة الى اعتماد كل الأطراف على مجموعة من الموارد المشتركة، وبالتالي خفض التكاليف الاجمالية عن طريق استغلال الموارد الاستغلال الأمثل وزيادة الكفاءة التشغيلية، وكذلك الاستفادة من تمتع كل طرف بخبرة ومعرفة متخصصة، بما سيساعد انشاء الشركة على نقل وتبادل الخبرات المختلفة في هذه المجالات على استثمار أكبر حجماً للشركات بموارد أقل.

الشركة ستقدم خدماتها الاستشارية في مشروعات النقل

وأشار كامل الوزير إلى أن الشركة ستقدم خدماتها الاستشارية في مجالات مشروعات النقل مثل (دراسات جدوى بكل أنواعها، وخدمات استشارية في مجال التصميم، وإشراف على تنفيذ المشروعات، والمساعدات الفنية، والخبرة المالية والقانونية، والمساهمة في اعداد المستندات المطلوبة لتيسير تمويل المشروعات).

ولفت إلى أن المتدربين المستهدفين للعمل في هذه الشركة هم مهندسو الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إضافة إلى مهندسي الدراسات والتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق ومهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومهندسي الهيئات التابعة (الموانئ، والطرق) المعنيين بالدراسات والتخطيط.

وأوضح وزير النقل أنه بعد توقيه هذه المذكرة اليوم سيتم الانطلاق للبدء في خطوات انشاء شركة وترخيصها وتوقيع العقود النهائية، إضافة إلى تحديد المرحلة الأولى من المشروعات المطلوب إسنادها الى الشركة وتقديم العروض الفنية، والتنظيمية، والشروط والأحكام، والعروض المالية لمشروعات المرحلة الأولى ليعقبها بدء تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات المرحلة الأولى.