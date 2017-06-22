الوزير: بدء تلقى طلبات الاستثمار فى مشروع هضبة الجلالة

بدور إبراهيم

بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تلقى طلبات الاستثمار فى مشروع مدينة الجلالة السياحية، فيما أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة، أن الطرح الرسمى العلنى لمكونات المشروع سيبدأ قبل نهاية العام الجارى، عبر إدارة النوادى التابعة للقوات المسلحة.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الهيئة تستقبل جميع الطلبات من قبل المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض أو محال بالمدينة، عبر المكتب الاستشارى بمقر الهيئة بمدينة نصر، ويرفق بالطلب دراسة جدوى المشروع وسابقة أعمال المتقدم.

ويقام مشروع مدينة الجلالة السياحى على مساحة 17 ألف فدان أعلى هضبة الجلالة بالعين السخنة، وتشبه فى مواصفاتها العاصمة اللبنانية بيروت، وترتفع المدينة عن منسوب البحر بمساحة 800 متر.

وأوضح كامل الوزير أن المدينة تشمل قرى سياحية ومدينة طبية ومنتجعات سكنية ومراكز ترفيهية، وجامعة الملك عبدالله ومنشآت إدارية، وسيقوم المستثمر بعملية الإنشاءات فقط كما تضم عددا من المنشآت السياحية والسكنية الفاخرة.

وتابع: «تضم المدينة ممشى سياحيا بطول نحو ستة كيلومترات، ومنطقة الـ«داون تاون» كما سيتم إقامة مدينة أوليمبية لاستضافة البطولات العالمية».

وأشار إلى أن المدينة تطل على منتجع الجلالة العالمى المقام على مساحة ألف فدان، ويضم أكبر مدينة ملاهى مائية على ساحل البحر الأحمر «أكوا بارك» تحتوى على 9 حمامات سباحة تشمل 64 لعبة صغيرة، و24 لعبة كبيرة على مساحة 13 فدانا، وكذلك فندق ساحلى وآخر يقع فى حضن الجبل.

وأضاف أن المدينة تضم أول مول تجارى ذكى فى مصر وإفريقيا على مساحة 10 أفدنة، يشمل العشرات من المحلات التجارية مختلفة المساحات، إضافة إلى مركز تجارى كبير، بجانب مطاعم وكافيهات عالمية، ومدينة يخوت تستوعب 234 يختًا، إضافة إلى كومباوند سكنى فاخر وآخر اقتصادى. أكد الوزير أن هناك 80 شركة مقاولات و15 ألف عامل ومهندس مصرى، يعملون بالمشروع الذى يستهلك 750 ألف لتر سولار يوميا، مشيرا إلى أن المدينة والمنتجع ضمن مشروع تنمية وتطوير هضبة الجلالة، الذى يشمل أيضا تطوير طريق الجلالة الرئيسى بطول 82 كم، كما لفت إلى تنفيذ مشروعات أخرى تهدف إلى استغلال المقومات بالمدينة، منها مصنع للأسمدة الفوسفاتية بطاقة مليون طن سنويًا، ومصنع للرخام ومحطة كهرباء.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يشمل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا، وهى واحدة ضمن 4 محطات تقوم الهيئة بتنفيذها محطتين فى العلمين وشرق بورسعيد، وأخرى بالعين السخنة بطاقة 164 ألف متر مكعب يوميا.