الوزراء يوضح أسباب وقف منح تراخيص لإعلانات الطرق‎

المال- خاصأكد السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن توجيه الحكومة اليوم بوقف منح تراخيص جديدة مؤقتًا للإعلانات بالمدن وعلى الطرق الرئيسية، يمثل وقفة ضرورية من جانب الدولة لوضع حد للعشوائية التي يتسم بها أسلوب وضع هذه الإعلانات.وأوضح أن ذلك يترجم الحرص في الحفاظ على ا



المال- خاص

أكد السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن توجيه الحكومة اليوم بوقف منح تراخيص جديدة مؤقتًا للإعلانات بالمدن وعلى الطرق الرئيسية، يمثل وقفة ضرورية من جانب الدولة لوضع حد للعشوائية التي يتسم بها أسلوب وضع هذه الإعلانات.

وأوضح أن ذلك يترجم الحرص في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، والارتقاء بالقيمة الجمالية، وتحسين الصورة البصرية، من خلال الارتكاز على الوسائل العلمية والفنية والتقنية الحديثة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلّف بتشكيل لجنة فنية متخصصة، تضم إلى جانب وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنسيق الحضاري، عددا من الجهات المعنية، تضطلع بالبدء فورا في صياغة ووضع الضوابط اللازمة لمنح التراخيص الجديدة للإعلانات بالمدن وعلى الطرق، ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع حتى تكون هذه الضوابط موضع التنفيذ في أقرب وقت، تحقيقا لهدف وقف هذه العشوائية.

