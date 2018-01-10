الوزراء يوافق على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى بمطروح

أبو زيد: القضاء على 80% من مشكلة الصرف الصحى نهاية 2018 معتز محمود أعلن اللواء، علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم 10 يناير على البدء فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بمطروح بالأمر المباشر، بتكلفه 350 مليون بتمويل ذاتى من صندوق المحافظة لسرعة تنفيذ احتياجات ا

أبو زيد: القضاء على 80% من مشكلة الصرف الصحى نهاية 2018



معتز محمود

أعلن اللواء، علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم 10 يناير على البدء فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بمطروح بالأمر المباشر، بتكلفه 350 مليون بتمويل ذاتى من صندوق المحافظة لسرعة تنفيذ احتياجات المحافظة فى ذلك القطاع.



وأضاف أبو زيد أنه بموافقة مجلس الوزراء اليوم على تنفيذ مشروعات المياه والصرف يرتفع دعم المحافظة، الذى تم اعتماده من خطة 2017 /2018 إلى 450 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه فى وقت سابق بالأمر المباشر.



وأوضح المحافظ أن هذا الاعتماد يهدف إلى الإسهام فى حل مشكلة الصرف بعلوش، وذلك بزيادة المنطقة المنزرعة للغابة الشجرية من 550 فدانا لتصل الى 1200 فدان لتستوعب الزيادة فى مياه الصرف المتزايدة للتخفيف من المشكلة التى تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى أن المبلغ الذى اعتمد سيخصص منه 265 مليونا للصرف الصحى و85 مليونا لمياه الشرب.

وأضاف أبو زيد أنه بانتهاء عام 2018 ستحل مشكلة الصرف بمدينة مرسى مطروح بنسبة 80%، مع دراسة إنشاء غابة شجرية جديدة لاستيعاب كل تصرفات الصرف بالمنطقة للقضاء على المشكلة بشكل دائم، إضافة إلى رفع كفاءة وتجديد شبكات المياه بمدينة مرسى مطروح وسيوة لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين بكل القرى والأماكن البعيدة.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام الحالى وصلت لمليار و90 مليون جنيه حتى الآن، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن كانت الخطة العام الماضى 2016/ 2017 مليارا و150 مليونا، ما يسهم فى دعم الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بكل نواحى المحافظة، إضافة إلى أنه يعكس اهتمام الدولة بضرورة الارتقاء بالبنية التحتية للمحافظة التي ستشهد طفرة تنموية كبرى، خاصة أنه جار العمل فى عدد من المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة.

وأوضح أنه يتم العمل على توفير الخدمات للأهالي في جميع مدن المحافظة، تيسيرًا لهم، مع إقامة مشروعات توفر فرص عمل لهم، ووضع المصلحة العامة كأولوية أولى لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة مع التنحي عن أي مصالح شخصية.

من ناحية أخرى، أكد اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه سيتم العمل على إنهاء كل الأعمال للاستعداد مبكرًا قبل موسم الصيف السياحى، وحتى يتم القضاء على مشكلة عدم استيعاب الشبكة الحالية، خاصة بمنطقة باب البحر، مع زيادة أعداد المصطافين، ما يسبب خروج مياه الصرف بالشوارع في بعض المناطق.

وأضاف أن محافظ مطروح دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة خلال العامين والنصف الماضيين، بمبلغ 800 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية بالمحافظة لتنفيذ مشروعات لحل مشكلة عدم وصول مياه الشرب لبعض المناطق، بالاضافة إلى مشكلة الصرف الصحى.