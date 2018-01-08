الوزراء يوافق على تعديل المخطط التفصيلي لتاج سيتي

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الإثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل المخطط التفصيلي لمشروع “تاج سيتي”.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة، إن اعتماد المخطط سوف يتيح لها الترويج والتسويق للمنطقة التجارية والخدمية التي سوف تخدم سكان “تاج سيتي” وجميع المناطق المجاروة.

وتبلغ مساحة “تاج سيتى” 3.5 مليون متر مربع فى موقع متميز بشرق القاهرة، وهو من أهم مشروعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

و أعرب المهندس أحمد الهيتمي العضو المنتدب للشركةن عن سعادته بهذه الخطوة التي سوف تتيح للشركة المزيد من الفرص التطويرية على أرض “تاج سيتي”.

جدير بالذكر أن أرباح “مدينة نصر” قد ارتفعت إلى 509.6 مليون جنيه خلال أول ستة أشهر من 2017، مقابل 147.2 مليون جنيه للفترة المماثلة من 2016.

و يشار إلى أن الشركة تقوم بتطوير 5 مشروعات رئيسية بمنطقة القاهرة الكبري، تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.

