الوزراء يوافق على تخصيص المرحلة الخامسة التكميلية ببيت الوطن للمصريين بالخارج



بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق علي البدء في التخصيص بالمرحلة الخامسة التكميلية بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين فى الخارج.

وأوضح الوزير أنه سبق صدور موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة رقم 70 بتاريخ 10/4/2017 علي فتح مرحلة جديدة بمشروع “بيت الوطن” تضم (أراضي سكنية للأفراد – وحدات سكنية المرحلة الثانية “الرحاب ومدينتي” – وحدات إسكان اجتماعي – وحدات دار مصر – أراضي خدمية “تجاري وترفيهي – خدمي )، بمدن: (القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – بدر – أسوان الجديدة – 6 أكتوبر – أسيوط الجديدة – قنا الجديدة)، ثم تلتها موافقة مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة من وزير الإسكان بجلسته المنعقدة رقم 88 بتاريخ 13/9/2017 بشأن استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 2/6/2017 بالمشروع، وطرح مرحلة تكميلية بالمدن التى انتهت بها قطع الأراضى، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات التى وردت خلال طرح المرحلة، وكذا التى وردت بعد تاريخ 2/6/2017 حتى تاريخ عرض المذكرة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن إجمالى عدد التحويلات المسجلة بالموقع والتى لم تتمكن من الحجز، بالإضافة للتحويلات الواردة بعد تاريخ 2/6/2017، بلغ 3380 تحويلاً حتى تاريخ 13/9/2017، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير 2903 قطع أراضٍ لطرحها خلال المرحلة التكميلية بمدن: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – السادات – دمياط الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة).

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تمت الموافقة على طرح قطع الأراضي السكنية للأفراد، بالشروط التالية: أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة، وألا يكون قد سبق له حجز قطعة أرض بأحد مدن المشروع، بمراحله المختلفة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين للاستفادة من المشروع، وتكون الأولوية للفرد في حجز قطعة بمدن المرحلة التكميلية وفي حالة الانتهاء من التخصيص يمكن حجز قطع أخرى، لمن لديه مبالغ أخري حتي تاريخ 13/9/2017 طبقاً للأسبقية، مع عدم قبول أى طلبات ضم للمبالغ المحولة من أحد المتقدمين إلى متقدم آخر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية فى 13/9/2017، واعتبار تاريخ إرسال الطلب عبر البريد الالكتروني للموقع هو تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ ورود التحويل.

وأضاف الوزير: تتضمن شروط حجز الوحدات السكنية (المرحلة الثانية بمدينتي والرحاب)، التى تمت الموافقة عليها ما يلي: أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة، وألا يكون قد سبق له حجز وحدة سكنية بالرحاب ومدينتى بمراحل المشروع المختلفة لإتاحة الفرصة لباقى الحاجزين، وتكون الأولوية للفرد في حجز وحدة سكنية، وفي حالة الانتهاء من التخصيص يمكن حجز وحدات أخرى لمن لديه مبالغ أخري حتي تاريخ 13/9/2017 طبقاً للأسبقية، مع عدم قبول أى طلبات ضم للمبالغ المحولة من أحد المتقدمين إلى متقدم آخر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية فى 13/9/2017، واعتبار تاريخ إرسال الطلب عبر البريد الالكتروني للموقع هو تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ ورود التحويل.

وبالنسبة لشروط حجز وحدات دار مصر، أوضح الوزير أنها تشمل ما يلي: أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة، مع السماح بحجز وحدتين سكنيتين بكل مدينة.

وفيما يتعلق بالشروط المالية، أشار وزير الإسكان إلى استمرار الشروط المالية وأسلوب السداد طبقاً للمرحلة الخامسة، والمعتمدة بجلسة مجلس الوزراء رقم (70) بتاريخ 10/4/2017.