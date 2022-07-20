«الوزراء» يوافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية؛ باعتبار المشروع ذا طبيعة خاصة لارتباطه بتعريفة الشحن الصادر بشأنها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022.

وجاء في القرار أن ذلك يأتي في ضوء التكليفات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها والمتضمنة إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الشواحن للسيارات الملاكي/ التجارية، في إطار تكليفات القيادة السياسية بالاستعداد لاستضافة الدولة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض أيضًا مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذي يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية إضافة إلى التحكم الإشرافي.

وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA )، ويتعلق بثلاث شركات توزيع كهرباء، هي: شمال القاهرة، والإسكندرية، وشمال الدلتا، في ضوء التعاون القائم بين الحكومتين اليابانية والمصرية، وأيضًا من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.