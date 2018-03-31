الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة في نوبيع

المال - خاص أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة حرة في نويبع، ضمن خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية، وما تضمنه الفصل الرابع، خاصة المادة 33 في إطار إنشاء المناطق الحرة.وأضافت الوزيرة أن إنشاء منطقة حرة في نويبع س

المال – خاص

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة حرة في نويبع، ضمن خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية، وما تضمنه الفصل الرابع، خاصة المادة 33 في إطار إنشاء المناطق الحرة.

وأضافت الوزيرة أن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا، ليصل العدد إلى 11 منطقة، بعد إضافة نويبع والمنيا وتوقف إنشاء المناطق الحرة منذ 2005.

وأوضحت أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي، منها سيناء والصعيد، ولذلك تم التحرك سريعًا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم بـ24% من إجمالي الصادرات المصرية، ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.

وأشارت إلى أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي ضمن خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها، والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي 16 مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي، وتجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الاساسية، مضيفة أنه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.

وقالت الوزيرة إن إنشاء المنطقة يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء، والربط بالمشروعات الكبري من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار وإحداث التنمية يساعدان في القضاء على الإرهاب.

وتطرقت الوزيرة إلى أنه وفقًا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون، ويحصل المستثمرون بها على 50% إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة ثانية.

ولفتت إلى أن إنشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، والهدف توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية ورعاية صحية.