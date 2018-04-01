الوزراء يوافق على إقامة منطقة حرة فى نوبيع

المال – خاص:



أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة حرة فى نويبع، وذلك فى إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة، ولائحته التنفيذية وما تضمنه الفصل الرابع، خاصة المادة 33 فى إطار إنشاء المناطق الحرة.



وقالت أن إنشاء منطقة حرة فى نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا، ليصل عدد المناطق الحرة فى مصر إلى 11 منطقة، بعد إضافة نويبع والمنيا، وبعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام 2005.



وأوضحت فى بيان أمس، أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق التى تحتاج إلى نمو اقتصادى، ومنها سيناء والصعيد، ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها، تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة ، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم بـ%24 من إجمالى الصادرات المصرية، ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.



وأكدت أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع، يأتى فى إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء، من خلال ضخ الاستثمارات المحلية والعربية بها، والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصرى السعودى لإنشاء صندوق استثمارى يساهم فى ضخ استثمارات بإجمالى 16 مليار دولار، مناصفة بين الجانب المصرى والسعودى، كما تجرى مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تمت الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.



وقالت الوزيرة إن إنشاء المنطقة يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإسراع ببرامج التنمية فى سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار واحداث التنمية يساعدان فى القضاء على الاٍرهاب.

وأضافت الوزيرة أنه حسب قانون الاستثمار، فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التى تضمنها القانون، و يحصل المستثمرون بها على %50 إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات يستطيع مجلس الوزراء ان يجددها لمدة ثانية.



وأكدت الوزيرة أن إنشاء المنطقة الحرة، تم بناء على حوار مجتمعى بين أهالى سيناء، لافتة إلى أن الهدف هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية، والتى تشمل الرعاية ورعاية صحية.