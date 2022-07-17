«الوزراء» يوافق على إقامة أسوار حول «شرق بورسعيد» الصناعية

قال سامح جبرة، الرئيس التنفيذى لشركة شرق بورسعيد للتنمية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على إنشاء أسوار حول المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، مع وعد باتخاذ إجراءات مخففة لعبور الأنفاق، وتخصيص مسار للعاملين بالمنطقة.

وأوضح لـ«المال» أن إقامة أسوار للمنطقة من شأنه المساعدة تخصيص حارات بالنفق تختص بحركة عبور العاملين بالمنطقة الصناعية، والميناء والمستثمرين والحفاظ فى نفس الوقت على سير إجراءات التأمين، بجانب سرعة اكتمال مد المرافق.

ولفت أن المساحة الكلية للمنطقة الصناعية تبلغ 16 مليون متر مربع، يتم استلامها على مراحل، بعد قيام إحدى الجهات الوطنية بإجراءات تحسين التربة.

فى سياق متصل، أوضح جبرة، أن شركته تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لإستراتيجية توطين صناعة السيارات التى أعلنها رئيس الوزراء الشهر الماضي، والتى ستتضمن كل الحوافز الخاصة بالنشاط، وتتكامل مع الحوافز التى تقدمها «شرق بورسعيد للتنمية» القائم بأعمال المطور الصناعى فى المنطقة.

وشهد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منتصف يونيو الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، وشاروخ فيروزى الرئيس التنفيذى لمجموعة «PAC» للاستشارات العالمية التى تتولى إجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعى للسيارات المشترك، عقب إطلاق الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات.