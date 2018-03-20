الوزراء ينفي زيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات

أحمد الدسوقى:نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، أى زيادة فى أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية, مؤكدأ أن أسعار اللحوم والدواجن ثابتة كما هي ولن تشهد أية زيادات خلال الفترة المقبلة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى كافة مح

أحمد الدسوقى:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، أى زيادة فى أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية, مؤكدأ أن أسعار اللحوم والدواجن ثابتة كما هي ولن تشهد أية زيادات خلال الفترة المقبلة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف خلال تقريره عن تقصى الحقائق الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن وزارة التموين ملتزمة بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا والسودانية الطازجة بسعر 80 جنيهًا وكيلو الدواجن المستوردة بـ17 جنيهًا في منافذها التابعة لها ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة توفر احتياجات جميع المحافظات من اللحوم بكافة أنواعها من خلال التنسيق مع مديريات التموين والشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل قالت الوزارة أنه تم تحصين 80% من الماشية ضد الحمى القلاعية، حيث تم عمل 3 حملات تحصين بالحمى القلاعية هذا العام, وذلك من أجل الحفاظ على الإنتاج الحالي والعمل على زيادته.