الوزراء ينفى إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية الجديدة

أحمد الدسوقىنفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كافة الأنباء حول بدء تشييد وإنشاء سجن بالعاصمة الإدارية.وقال مركزالمعلومات، فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، إنه تواصل مع العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، ونفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً عدم إ

أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كافة الأنباء حول بدء تشييد وإنشاء سجن بالعاصمة الإدارية.

وقال مركزالمعلومات، فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، إنه تواصل مع العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، ونفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً عدم إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية، وأنها مدينة لإدارة الدولة يقيم بها رئيس الجمهورية والحكومة والعاملون بها.

وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحداً من أهم المشروعات القومية في الدولة يهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة، والتي انطلقت وفق خطة مدروسة ومرسومة، مُضيفاً أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة تطبق به أحدث نظم الإدارة الحديثة، إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وفقاً للمعايير الدولية في هذا الصدد، مُضيفاً أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، وتستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على أن تكون الأولوية للشباب.

وأضاف أن العاصمة الإدارية قد أعطت الأرض للمستثمرين لإقامة جميع المنشآت عليها، مُشيرةً إلى نقل معظم الوزارات والمنشآت الحيوية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية، منها مبنى مجلس النواب ليقام مكانه متحفاً.