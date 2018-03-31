الوزراء يقر تثبيت فائدة أقساط أراضى المجتمعات عند 12%

مع العمل بسعر "المركزى" حال نزوله عن ذلك الحد بدور إبراهيم وافق مجلس الوزراء، على خفض وتثبيت الفائدة البنكية على أقساط جميع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند 12%، بناء على طلب تقدم به الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق…

مع العمل بسعر “المركزى” حال نزوله عن ذلك الحد





بدور إبراهيم

وافق مجلس الوزراء، على خفض وتثبيت الفائدة البنكية على أقساط جميع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند 12%، بناء على طلب تقدم به الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى مجلس الوزراء، فى وقت سابق.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان لـ”المال”، تثبيت الفائدة على أقساط جميع أراضى المجتمعات عند 12%، على أن يتم العمل بسعر فائدة البنك المركزى حال خفضها عن ذلك الحد.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات حرصت على تلك الخطوة، فى إطار سعيها للتيسير على المتعاملين معها، وتخفيف أعبائهم المالية، ودفع القطاع الخاص نحو ضخ استثمارات جديدة.

وأوضح أن القرار ينطبق على جميع الأراضى المستحق عليها أقساط، والأخرى التى سيتم طرحها قريبًا، لافتًا إلى أنه تم دراسة مطالب الشركات للوصول إلى نسبة فائدة مناسبة تحقق مصالح الطرفين.

تنص إحدى مواد اللائحة العقارية، وشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إلزام المتعاملين مع الأخيرة بسداد الأقساط وفق فائدة البنك المركزى.

وطالبت شركات عقارية، ومتعاملون مع الهيئة، فى وقت سابق، بتثبيت أسعار الفائدة المستحقة على أقساط الأراضى، بهدف تقليل أعبائهم المالية، خاصة عقب تعويم الجنيه أواخر 2016، ثم رفع أسعار الفائدة 3 مرات على التوالى العام الماضى، لتصل إلى 18.75 و19.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.

وخفض البنك المركزى مؤخرًا، سعر عائد الإيداع والاقراض مرتين على التوالى، فى أقل من شهرين، لتصبح حاليا 16.75 و17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب.