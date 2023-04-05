«الوزراء» يعفي 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية لطرحها بمنافذ التموين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة.

وتمت الإشارة إلى أن القرار يأتي فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر؛ لاستضافة فرع لجامعة “جزيرة الأمير إدوارد” داخل جمهورية مصر العربية.

ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى برنامج “ريادة الأعمال” بهذا الفرع ليصبح برنامج “إدارة الأعمال”، أينما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2019، بما يتوافق مع محتوى ووصف المقررات ومخرجات التعليم المستهدفة من هذا البرنامج.