الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خلال أيام

أحمد الدسوقى قال مصدر مسؤول بوزراة التضامن الاجتماعى ، ان مجلس الورزاء انتهى من اعداد اللائحة التنفيذية لقاتون الجمعيات الاهلية وسيتم اصدارها خلال ايام قليلة.وكان الرئيس السيسى قد صدق فى مايو 2017 على القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى

أحمد الدسوقى

قال مصدر مسؤول بوزراة التضامن الاجتماعى ، ان مجلس الورزاء انتهى من اعداد اللائحة التنفيذية لقاتون الجمعيات الاهلية وسيتم اصدارها خلال ايام قليلة.

وكان الرئيس السيسى قد صدق فى مايو 2017 على القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

وأشار المصدر فى تصريح لـ”المال” إلى أنه كان من المفترض إصدار اللائحة التنفيذية بعد شهرين فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه إلا أنها تأخرت ، لافتة الى ان اللائحة ستوضح كافة المواد غير المفهومة بالقانون ، مؤكدة ان القانون لم يطبق بالكامل حتى الان بسبب عدم وجود لائحة تنفيذية له.

ويتضمن القانون 89 مادة، وينظم حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أىة جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

ووفقا للقانون الجديد فإنه على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

كما يحظر القانون على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه ، ويحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأى شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثر