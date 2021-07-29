«الوزراء» يجدد التعاقد مع «سمارت وفرست داتا وأفت» بمنظومة السلع التموينية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت، وفرست داتا، وأفت) لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، بنفس فئة التعامل لمنظومة السلع التموينية.

ونص القرار على أن ذلك في إطار الحرص على استقرار منظومة الخبز والسلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين، مع العمل على تنقية البطاقات التموينية، ووصول الدعم لمستحقيه.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق البحيرات في محافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وهي : مساحة 5,8 فدان تقريبا تعادل 24557م2، ومساحة 55,1 فدان تقريبا تعادل 231651م2، وكذا مساحة 60,87 فدان تقريبا تعادل 255728م2.