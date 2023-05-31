«الوزراء» عن افتتاح مجمع الكوارتز: هذه المشروعات لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد المصري

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار خلاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى ترأسه اليوم مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، جلسة مباحثات رسمية موسعة، معتبراً أنها جاءت في توقيت مهم للغاية، وشهدت بحث عددٍ من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك في عدة مجالات.

ولفت إلى أن الوفد الفلسطيني رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء فلسطين، زار خلال تواجده بمصر، عدداً من المؤسسات، وتم عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء الفلسطينيين ونظرائهم المصريين، معرباً عن تطلعه لترجمة نتائج تلك اللقاءات إلى مشروعات تعاون بين مصر وفلسطين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى النتائج المهمة لعدد من الأنشطة الرئاسية، وتشمل على الصعيد الخارجي، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان.

وأشار مدبولي إلى تأكيد الرئيس في كلمته على استمرار مصر في بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، ومواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.

كما لفت رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس، لـ”فيليبو جراندي” المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وما تضمنه اللقاء من إعراب المفوض السامي عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، انطلاقاً من محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار، وتأكيد حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر في هذا الملف.

وعلى الصعيد المحلي، أشاد رئيس الوزراء بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمُجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، مؤكداً أن هذه النوعية من المشروعات الضخمة لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.

وأشار إلى الرسائل المهمة والقوية التي تضمنها حديث الرئيس خلال الافتتاح، لاسيما فيما يخص دعوة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعدين، للاستفادة من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، والتشديد على حرص الدولة المصرية على تذليل كافة المعوقات أمام حركة الاستثمارات.