الوزراء: سنوفر مشرعات صغيرة للأسر السيناوية

بتمويل من الجمعيات الخيريةأحمد صبرىقال الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقوم بتوفير مشروعات صغيرة للأسر السيناوية المحيطة بمدينة بئر العبد وادماجهم بشكل عاجل في المشروعات الجديدة وذلك خلال أسبوع. وأكد مدبولي فى مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن

بتمويل من الجمعيات الخيرية

أحمد صبرى

قال الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقوم بتوفير مشروعات صغيرة للأسر السيناوية المحيطة بمدينة بئر العبد وادماجهم بشكل عاجل في المشروعات الجديدة وذلك خلال أسبوع.

وأكد مدبولي فى مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن الجمعيات الخيرية انتهت من توفير الدعم المالى اللازم لتلك المشروعات.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بوضع خطط لرفع معدلات التنمية بسيناء وذلك من خلال مجموعة عمل من عدد من الوزارات اضافة لتوفير فرص عمل بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية.