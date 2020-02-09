الوزراء: رسائل نصية لـ5 ملايين سيدة لتوعيتهم بالزيادة السكانية ومواعيد الكشف

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن وزارة الصحة ستعمل على توعية السيدات بشأن الزيادة السكانية من خلال إرسال رسائل على "الموبايلات" لـ5 ملايين سيدة تم معرفة بياناتهم من مبادرات الصحة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن وزارة الصحة ستعمل على توعية السيدات بشأن الزيادة السكانية من خلال إرسال رسائل على “الموبايلات” لـ5 ملايين سيدة تم معرفة بياناتهم من مبادرات الصحة.

وأضاف متحدث الوزراء في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أنه سيتم إرسال الرسائل النصية للسيدات على الهواتف المحمولة بموعد الكشف في عيادة طب الأسرة ومكان العيادة واسم الطبيب المعالج وذلك لتشجيعهم على الزيادرة لتنظيم النسل.

وأكد أن هناك 2.5 مليون طفل يولد سنويا في مصر وهي زيادة كبيرة تحتاج لمعدل نمو 8% سنويا وهو رقم كبير جدا.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد أنهم سيتم قصر الدعم على طفلين فقط لمواجهة ذلك وتوجيه وزارة الصحة بتوفير وسائل منع الحمل وتوضيح الفتاوى من الأزهر.

وأوضح أن الدولة يتم إرهاقها عبر الزيادة السكانية .

وفي وقت سابق السبت، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن الوزارة أعدت مع عدد من الوزارات المعنية مقترحا جديدا للحد من الزيادة السكانية من خلال عدة آليات على أن يقدم لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي للموافقة عليه وتعميمه.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المقترح سيكون من خلال ترغيب السيدات وليس الترهيب عبر تقديم حملات للاقتناع وتوفير فرص عمل.

وأوضحت أن المقترح الجديد سيعمل على توعية أكثر من 25 مليون سيدة بشكل شخصي تم معرفتهم من حملات 100 مليون صحة والكشف المبكر.



