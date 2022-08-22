«الوزراء»: «جريفولز» الإسبانية انتهت من إعداد نموذج هندسيّ موحد لمراكز تجميع البلازما

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما.

مدبولي: المشروع يحظى بمتابعة واهتمام كبير من الرئيس للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين

فى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة لما يحظى به مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة لمختلف تطورات هذا المشروع القومي، الذي يستهدف نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد عبد الغفار الموقف الإنشائي لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما على مستوى الجمهورية.

وقال إن مراكز المرحلة الأولى التى تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبياً، تتضمن 6 مراكز: العجوزة، والعباسية، ودار السلام، والمنيا، وطنطا، والإسكندرية، وتضم 101 كرسي، مستعرضاً موقف مراكز المرحلة الثانية، الجاري إقامتها فى كل من شبين الكوم، وسوهاج، ودمياط، ومن المخطط دخولها الخدمة مع بداية العام المقبل.

إلى جانب موقف مراكز المرحلة الثالثة فى كل بني سويف، وأسيوط، ودمنهور، والقليوبية، والدقهلية، والقاهرة الجديدة، وكفر الشيخ، والجارى العمل على الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وتخصيص الأراضي المقرر إقامتها عليها.

وتطرق وزير الصحة إلى الموقف الخاص بالبنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما، وما يتعلق بخطوط الربط، وموقف التطبيقات المرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق للهاتف المحمول، سعياً لسهولة التواصل مع المتبرعين.

وأشار فى هذا الصدد لما يتم تنفيذه من حملات توعوية لرفع وعي الجمهور بأهمية وفوائد التبرع بالبلازما، وطرق التبرع بها، مستعرضاً إحصائيات لعدد المتبرعين، وكميات الليترات المجمعة من عمليات التبرع.

وشرح اللواء طبيب مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، تطورات الموقف التنفيذي للمشـروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من خلال المهام التي تقوم بها الشركة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تأمين الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم.

وأوضح اللواء مجدي أمين أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، من خلال اجتماعات اللجان الفنية الرئيسية بمشاركة المختصين الفنيين من الجانبين المصري والإسباني (شركة جريفولز الإسبانية)؛ من أجل تبادل الاستشارات الفنية والتخصصية بصفة مستمرة.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الشركة إلى أنه يتم عمل دراسة تفصيلية لكل مركز من مراكز تجميع البلازما على حدة، بعد توافر الاشتراطات الدولية لإنشاء تلك المراكز، وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد وتصميم نموذج هندسيّ موحد لجميع مراكز التجميع بواسطة الشركة الإسبانية وفقاً للأكواد المصرية.

وأضاف في هذا الإطار، أن هناك عدة اشتراطات لشركة “جريفولز” لإنشاء مراكز تجميع بلازما الدم، مستعرضا صورا من الأعمال الإنشائية لبعض المراكز.

وأكد رئيس الشركة أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن أماكن إقامة مراكز للتبرع بالبلازما؛ لضمان عدم المنافسة بين المراكز والانتشار بشكل جغرافي بمختلف المحافظات .

كما يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين من شركة “جريفولز” الإسبانية ووزارة الصحة؛ من أجل التنسيق على عدد من البنود الخاصة بعمليات التشغيل، وأماكن المراكز، ومعايير الجودة، والنظم، وغيرها، فضلا عن التنسيق الذي يتم مع هيئة الدواء المصرية؛ لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة للمصنع ومراكز التجميع وجميع الإجراءات اللازمة لتجميع البلازما وتسجيل المنتجات النهائية.

إضافة إلى التنسيق مع الهيئة بشأن سياسات وإجراءات تسفير البلازما المجمعة وعودتها كمنتجات نهائية.

وفي السياق نفسه، أوضح اللواء مجدي أمين أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لتدبير الأجهزة الطبية والمستلزمات المعملية اللازمة لمختلف مراحل المشروع، إلى جانب التنسيق بين هيئة الشراء الموحد وشركة “جريفولز الإسبانية” و”جريفولز إيجيبت” بشأن عدد من الفعاليات.