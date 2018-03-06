الوزراء: توقيع اتفاقية مزرعة رياح بقيمة 400 مليون دولار

خالد بدر الدين:أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إنه جرى توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة وتحالف شركات عالمية لإنشاء مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات باستثمارات 400 مليون دولار.وأوضح المجلس في بيان أن التحالف يضم شركات تويوتا تسوشو اليابانية وإنجي الفرنسية وأوراسكوم.وذكرت

خالد بدر الدين:



أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إنه جرى توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة وتحالف شركات عالمية لإنشاء مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات باستثمارات 400 مليون دولار.



وأوضح المجلس في بيان أن التحالف يضم شركات تويوتا تسوشو اليابانية وإنجي الفرنسية وأوراسكوم.



وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية تتوقع بدء تشغيل المحطة بشكل تجريبي فى منتصف العام القادم.