الوزراء توافق على اتفاقيتين للبحث عن البترول في خليج السويس

متابعاتقال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيتين للبحث عن البترول في خليج السويس والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتأمين احتياطي الثروة البترولية وزيادة الاتفاقيات لعمليات البحث والاستكشافوأضاف وزير الب

متابعات

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيتين للبحث عن البترول في خليج السويس والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتأمين احتياطي الثروة البترولية وزيادة الاتفاقيات لعمليات البحث والاستكشاف

وأضاف وزير البترول، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هذه المنطقة تدخل ضمن المناطق المطروحة في مزيدات الهيئة العامه للبترول لعدد من الشركات .

وأوضح أن مجموع المنح المقدمة للاتفاقيتين حوالي 34 مليون دولار والحد الأدني للالتزام في المراحل الأولية 55 مليون دولار لحفر 10 أبار خلال الفترة المقبلة .