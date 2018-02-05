الوزراء: تلقي طلبات الالتحاق بالمدارس اليابانية 15 فبراير

أحمد صبري نقلت قناة الحياة في خبر عاجل أن مجلس الوزراء أعلن عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بالمدارس اليابانية 15فبراير الحالي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي. يشار إلى أن المدارس اليابانية اثارات جدلا في الفترة الأخيرة بسبب تأجيل الافتتاح إضافة…

أحمد صبري

نقلت قناة الحياة في خبر عاجل أن مجلس الوزراء أعلن عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بالمدارس اليابانية 15فبراير الحالي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن المدارس اليابانية اثارات جدلا في الفترة الأخيرة بسبب تأجيل الافتتاح إضافة إلى زيادة المصروفات عما اتفق عليه مع الجانب الياباني.

واليوم التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل الوزارة في الفترة الحالية والوقوف علي موقف تطوير العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بموقف المدارس اليابانية، أوضح الوزير أنه من المنتظر البدء في قبول طلبات الالتحاق بها قريبا، حيث تم إستلام 22 مدرسة جديدة من إجمالي 45 مدرسة، ومتوقع بدء الدراسة بها في سبتمبر المقبل.