الوزراء: بدء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس.. السبت

أحمد الدسوقىأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلًا عن وزارة التربية والتعليم، عن بدء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس السبت المقبل، نافيًا كل ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عن نية تأجيله 14 يومًا.وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، إنه لا نية على الإطل

أحمد الدسوقى

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلًا عن وزارة التربية والتعليم، عن بدء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس السبت المقبل، نافيًا كل ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عن نية تأجيله 14 يومًا.

وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، إنه لا نية على الإطلاق لتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وسيبدأ في موعده المحدد طبقاً للخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، والمقرر السبت المقبل.

وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير بدء الدراسة، وجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على أتم استعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة وجود حسابات وهمية تحمل اسم السيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على موقع “الفيس بوك”، والتي قامت بكتابة منشور يتضمن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة 14 يوماً.

وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أرائه ولا توجهاته، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.