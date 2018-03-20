الوزراء: المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى لأكثر من 4 شهور

أحمد الدسوقى:نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كافة الأنباء التى تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان.وقال المركز فى احدث تقاريره عن تقصى الحقائق، نقلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه لا يوجد نقص في أي سلعة من

أحمد الدسوقى:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كافة الأنباء التى تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وقال المركز فى احدث تقاريره عن تقصى الحقائق، نقلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، مؤكدا ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة, مشيرا الى ان أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة تتجاوز الـ 4 أشهر.

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس ارتفع إلى حوالي 5 أشهر، كما بلغ المخزون الاستراتيجي من القمح لمدة تكفي 3 أشهر، وهو ما يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يومياً، وبلغ رصيد السوق المحلي من الأرز لمدة تكفي الـ 7 أشهر القادمة.

وأكدت الوزارة استقرار أسعار جميع السلع التموينية, حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14جنيهًا، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، ‏مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.