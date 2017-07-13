الوزراء السودانى: نقف مع مصر فى قضية سد النهضة

قال الدكتور أحمد بلال، وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء السودانى، إن السودان يقف بجانب مصر فى قضية سد النهضة، ولم تكن مع أثيوبيا ضدها فى أى وقت، مشيراً إلى أن بداية بناء السد جاءت فى وقت حرج كانت تعانى فيه من ارتباك، لكن وصل حجم المياه بالسد العالى إلى 72 ألف متر مكعب، بعدما كان 16 ألف فى وقت سابق.

وأكد بلال، خلال اللقاء الصحفى الذى نظمته السفارة السودانية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمناسبة زيارته لمصر على رأس وفد رفيع المستوى لحضور اجتماع وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، أن هناك تخوفات من تصميم سد النهضة فى حال تعرضه للانهيار، ولذا تتابع السودان ذلك لأنها ستكون المتضرر الأول فى حال انهياره.

ونفى الوزير وجود جماعات من الإخوان فى السودان، مشيراً إلى إبلاغه الحكومة المصرية عدم وجود مصريين يتم تدريبهم فى الخرطوم، معلناً استعداده للتعاون مع مصر فى هذا الصدد، مضيفًا أن بلاده لن تكون معبراً للجماعات التى تستهدف تهديد القاهرة.

وفى سياق متصل، شدد على أن بلاده تقف على الحياد فى الأزمة الخليجية المصرية مع قطر، وتساند الحل السلمى، وتؤيد الوساطة التى تقوم بها الكويت لحل المشكلة.