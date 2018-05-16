الوزراء : الدولة تتحمل 1.2 مليار تكلفة زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوى

أحمد الدسوقىنفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كل الأنباء التى تفيد بتحميل المرضى زيادة سعر جلسات الغسيل ‏الكلوي من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع المستلزمات والمحاليل الطبية المستخدمة.وقال المركز، فى أحدث تقرير عن تقصى الحقائق- حصلت "المال" على نسخة منه-

أحمد الدسوقى





نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كل الأنباء التى تفيد بتحميل المرضى زيادة سعر جلسات الغسيل ‏الكلوي من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع المستلزمات والمحاليل الطبية المستخدمة.

وقال المركز، فى أحدث تقرير عن تقصى الحقائق- حصلت “المال” على نسخة منه- نقلًا عن وزارة الصحة، إن الدولة ستتحمل زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي- للمرضى الذين يعالَجون على نفقة الدولة وكذلك مرضى التأمين الصحي- من 200 إلى 400 جنيهًا رغم ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكلف الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار ‏جنيه.

وأوضح أنه تمّت زيادة الميزانية المخصصة ‏للعلاج على نفقة الدولة، مقارنة بالعام الماضي، من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه.

وأكد أن هذه الزيادة والتي تحملتها الدولة بالكامل، كانت في صالح المريض في المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوي بالمقام الثاني؛ وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى، منوهًا بأن الوزارة لا تدّخر أي جهد في سبيل راحة المريض المصري.