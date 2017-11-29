الوزراء: ارتفاع عدد شهداء مسجد الروضة إلى 310 و50 مليون تعويضات

متابعات استعرض مجلس الوزراء الْيَوْمَ الأربعاء ، تقريرا شاملا حول المهام التي تم القيام بها من مختلف الوزارات والأجهزة حول تطوير الخدمات المقدمة إلى الأهالي بقرية الروضة والمناطق المجاورة لها بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وفق ما نقلته وكالة أنباء…

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استعرض مجلس الوزراء الْيَوْمَ الأربعاء ، تقريرا شاملا حول المهام التي تم القيام بها من مختلف الوزارات والأجهزة حول تطوير الخدمات المقدمة إلى الأهالي بقرية الروضة والمناطق المجاورة لها بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

وأكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي عقدته الْيَوْمَ بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس، أن عدد الوفيات الناجم عن حادثة قرية الروضة ببئر العبد وصل إلى 310 حالات.

وقالت إنه تم تسلم 50 مليون جنيه دعما من وزارة المالية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لصرف التعويضات للأهالي إلى جانب البدء في أعمال رصف الطرق وإنارة الشوارع وإمدادها بمياه الشرب والخدمات تلبية لمطالب الأهالي؛ فضلا عن وضع تصور شامل لمشروعات اقتصادية واجتماعية لخدمة أهالي بئر العبد والقرى المجاورة.

وأضافت أنه تم وضع خطة شاملة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض باحتياجات منطقة بئر العبد والقرى المحيطة بها لتصبح مدينة يشار لها بالبنان، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأحد المقبل وبشكل دوري لتوفير الموارد اللازمة لهذا الموضوع والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والتفاف المصريين للتخفيف إلى جانب عقد اجتماع الْيَوْمَ مع الجمعيات الأهلية لوضع خطة العمل لتحسين مياه الشرب.

وأوضحت أنه تم توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على السكان بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الدفع بـ ١٥ أخصائيا نفسيا للتعامل مع النساء والأطفال بتكليف من جمعية الهلال الأحمر المصري إلى جانب 15 باحثة اجتماعية من العريش والإسماعيلية وأنه تم الانتهاء من بحث حالة ٤٢٠ أسرة من اجمالي ٤٩٠ أسرة.

وأضافت أن هناك 6 جمعيات أهلية تعمل في شمال سيناء وأن خطة العمل بدأت لتحسين الخدمات والاحتياجات بهذه المنطقة ومنها تحسين مياه الشرب وغيرها من الخدمات المطلوبة.

وأوضحت أن مؤسسة “تحيا مصر” أرسلت مواد غذائية ولحوم ودواجن إلى قرية الروضة والقرى المجاورة لها، مشيرة إلى أن محافظة شمال سيناء قررت صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد و 5 آلاف جنيه لكل مصاب، كما تقرر صرف معاش استثنائي لأسر الضحايا قيمته ١٥٠٠ جنيه شهريا إلى جانب الانتهاء من حصر الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان قرية الروضة ببئر العبد بشمال سيناء والقرى المجاورة لها والبالغ عددها 7 قرى، مشيرة إلى أن تقارير الحصر التي تم الانتهاء منها أظهرت أن معظم الأهالي يعملون في مهن حرة وغير مؤمن عليهم.

وأشارت إلى أن وزارة العدل كلفت محكمتين للانتقال إلى منطقة بئر العبد للعمل على مدار الأسبوع للاسراع باستخراج إعلامات الوراثة وإنهاء كافة الإجراءات والأوراق القانونية الخاصة بهذا الشأن، موضحة أنه تبين أن هناك أسرا كثيرة ينقصها المستندات وأنه تم حصر العشش والمنازل الموجودة في قرية الروضة والقرى المجاورة لها حيث بلغ عددهم 34 عشة وأن هناك منازل تحتاج إلى ترميم وإصلاح.

