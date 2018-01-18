الوزارة: لم يتقدم أي مطور عقاري لتنفيذ شراكة الإسكان الاجتماعي

محمود زكيقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن مبادرة شعبة التطوير العقاري الخاصة بالمشاركة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لم تلق قبولا من جانب المطورين العقاريين برغم مطالبتهم بالمشاركة.وأضاف الوزارة قد حددت نسبة ٣٠٪ من تنفيذ المشروع لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي



محمود زكي

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن مبادرة شعبة التطوير العقاري الخاصة بالمشاركة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لم تلق قبولا من جانب المطورين العقاريين برغم مطالبتهم بالمشاركة.

وأضاف الوزارة قد حددت نسبة ٣٠٪ من تنفيذ المشروع لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي مقابل ٧٠٪ من الوحدات السكنية الاستثمارية والذي يقوم المسوق بتسويقها كيفما شاء.

وأشار إلى أن دراسة الشراكة احتاجت وقتا كبيرا في المباحثات مع المطورين ولم يختلف شروط الوزارة كثيرا عن المقترح المقدم من شعبة تطوير العقاري ولكن يظل الناتج “صفر”.

وأوضح أنه لم يتقدم أي من المطورين العقاريين لتنفيذ الشراكة رغم أنها كانت مطروحة من جانب شعبة التطوير العقاري وليس الوزارة.