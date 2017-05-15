الوزارات والسفارات تؤكد استعدادها لمواجهة التهديدات الإلكترونية

أكد عدد من مسئولى السفارات الأجنبية بمصر استعداداتها من الناحية الفنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المحتملة فى ضوء امتلاكهم أطقم عمل متخصصة فى مجال أمن المعلومات، ولكنهم قالوا فى الوقت نفسه إن وزارات الخارجية لم تخطرهم باتخاذ احتياطيات أمنية جديدة غير المتعارف عليها.

وأعلنت مصادر بوزارات النقل والتضامن والاستثمار عن الحذر والالتزام الكامل بتعليمات مجلس الوزارء الصادرة يوم السبت الماضى بشأن آليات مواجهة فيروس الفدية الإلكترونى، ومنها ضرورة حفظ أكثر من نسخة للبيانات والملفات المهمة على وسائط منفصلة بعيدًا عن الحاسبات، وضرورة استخدام برمجيات أصلية محدثة.

قال مصدر مسئول لدى السفارة اليابانية بالقاهرة لـ”المال” أنها تعمل طبقًا للإجراءات الأمنية المعتادة ضد الفيروسات، مشيرا إلى أن حماية موقعها الإلكترونى وأنظمة التشغيل مرتبط بوزارة الخارجية اليابانية، التى تتخذ بدورها كافة سبل الحماية ولديها فريق مؤهل من الخبراء والموظفين المتخصصين فى مجال أمن المعلومات.

فى حين قال مصدر رفيع المستوى بالسفارة الهندية فى القاهرة: إن وزارة الخارجية لم تصدر تعليمات أمنية بعينها لمواجهة فيروس الفدية الإلكترونى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن حالة من الحذر تخيم على أداء عمل السفارة بالكامل، لاسيما مع وجود توجيهات بعدم الرد على رسائل البريد الإلكترونى مجهولة المصدر.

وأوضح: لا توجد حالة من الخوف المبالغ فيه أو الذعر الشديد، ولكن نتحوط بالإجراءات العادية ولا نتصفح المواقع الإلكترونية غير المعروفة.

وقال مصدر مسئول من سفارة فنلندا بالقاهرة: إن السفارة لن تتخذ أى احتياطات أمنية إضافية للتحوط ضد الهجمات الإلكترونية، مؤكدا أن غالبية وزارات الخارجية بالعالم تستعين بنظم وأجهزة أمنية قوية يصعب على المتخرقين اقتحامها.

واكتفى مصدر من السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتأكيد على أنه لا توجد أى احتياطات أمنية جديدة بخلاف المعتاد اتباعها دائما.

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة مصر للطيران أنه تم اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة خلال الفترة الحالية، كما وزعت رسالة إلكترونية إلى جميع العاملين للتحذير من فتح أى سالة مجهولة المصدر أو فتح أى ملفات من على شبكة الإنترنت منذ أيام قليلة.

وشدد على أن الشركة لديها بالفعل نظام جيد يحميها من الاختراق، مشيرا إلى أن كل الأجهزة تعمل وفق نظام واحد one system تتم السيطرة عليه من خلال الإدارة.

وعلى مستوى الوزارات، قال مصدر حكومي بوزارة النقل: إن وزارته تعمل بأنظمة الحوائط النارية غير قابلة للاختراق، منوها أن استخدام السيستم الداخلى للوزارة يقتصر على العاملين فى كل إدارة مركزية على حدة، ومن ثم فإن هناك صعوبة لاختراقه.

وذكر المصدر أن “النقل” تعمل بمبدأ اللامركزية لذلك فإن كل جهة وهيئة تابعة لها تمتلك أنظمة إلكترونية تتناسب مع طبيعة ونوعية بياناتها، مشيرا إلى التعاقد مع شركات تكنولوجيا، وتعيين كوادر فنية مؤهلة بكل جهة لتأمين البيانات.

وقال اللواء مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية: إن شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل “ترانس آي تى” التابعة للهيئة، هي المسئولة عن أعمال ميكنتها، واتحاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة، للحفاظ على ملفاتها ومعلوماتها .

وأوضح شوشة لـ”المال” أن الشركة قامت بإجراء عملية مراجعة شاملة لنظم الهيئة الإلكترونية، ونفذت التطبيقات اللازمة لمواجهة أية هجمات إلكترونية مرتقبة.

وأضاف اللواء أيمن بهى، مدير مركز المعلومات لدى وزارة التضامن الاجتماعى، أنها اتخذت تدابير احترازية لمواجهة الفيرس وطبقت نظام تريند مايكرو وهو أفضل نظام عالمى للحماية من الفيروسات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل وفق نظم حماية داخلية لكل إدارة على حدة، كما حدثت برامج الحماية العادية التى تعمل بها أجهزتها أيضا.

وقالت مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي: إن الوزارة تطبق التعليمات الجديدة التى أرسلها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية أجهزة الوزارة والشبكة الداخلية، كما تم حفظ الملفات بصورة آمنة.